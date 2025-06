Antes de Ancelotti, relembre estreia dos técnicos que passaram pela Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti estreou à frente da Seleção Brasileira com um empate contra o Equador, nesta quinta-feira (5/6). Vini Jr e companhia voltam a campo na próxima terça-feira (10/6), na partida contra o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo. A expectativa é que o italiano conquiste sua primeira vitória no comando do Brasil.

O resultado aquém do esperado na primeira partida, porém, pode não significar tanto para o futuro do treinador. Pelo menos é o que mostra o retrospecto dos últimos profissionais no cargo. Dos cinco antecessores, apenas um deles estreou com tropeço. Todos os outros venceram seus primeiros jogos — ainda assim, passaram longe de alcançar o sucesso com a Amarelinha, idealizado com a conquista da Copa do Mundo.

A estreia dos técnicos da Seleção Brasileira

Dorival Jr.

O técnico fez sua primeira partida com o Brasil em 23 de março de 2024. Na ocasião, a equipe venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley. Dorival escalou o time com Bento; Beraldo, Fabrício Bruno, Wendell e Danilo; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Raphinha. Endrick, que entrou na segunda etapa, marcou o gol da vitória.

O atual técnico do Corinthians comandou a Seleção em outros 16 jogos. Foram sete vitórias, sete empates e duas derrotas, com 58,3% de aproveitamento. Foram 25 gols marcados e 17 gols sofridos. Dorival Jr foi demitido após o 4 a 1 contra a Argentina.

Fernando Diniz

O treinador chegou à Seleção com o status de técnico interino, com apenas um ano de contrato. Além disso, o trabalho era dividido com suas obrigações no comando do Fluminense. Em 8 de setembro de 2023, a primeira partida: 5 a 1 contra a Bolívia em frente a mais de 90 mil torcedores no Mangueirão, no Pará. O time foi a campo com Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Apesar da estreia animadora, o encanto durou pouco. Diniz foi demitido após seis jogos. Mais uma vez, a gota d’água foi uma partida contra a Argentina, que superou o Brasil no Maracanã e impôs a primeira derrota da Seleção em casa na história das Eliminatórias. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas. 38,8% de aproveitamento, oito gols marcados e sete sofridos.

Ramon Menezes

Outro interino pós-Tite foi Ramon Menezes, que estreou com uma derrota por 2 a 1 no amistoso contra o Marrocos em 25 de março de 2023. O treinador escalou Weverton; Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Rony e Vini Jr.

Em julho, outros dois jogos: a vitória por 4 a 1 sobre Guiné e a derrota por 4 a 2 sobre Senegal. Com duas derrotas e uma vitória, Ramon deixou o cargo após três jogos e 33,3% de aproveitamento. Seus comandados marcaram sete gols e sofreram a mesma quantidade.

Tite

Tite estreou em 1º de setembro de 2016 contra o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Brasil venceu por 3 a 0. Os titulares foram Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, William e Neymar; Gabriel Jesus.

O técnico mais longevo da lista deixou o cargo após seis anos. A última partida à frente da Seleção foi a derrota nos pênaltis contra a Croácia, em jogo válido pela Copa do Mundo de 2022. Ao todo, foram 81 jogos, com 60 vitórias, 15 empates e seis derrotas, e um aproveitamento de 81,3%. Os comandados do veterano marcaram 174 gols e sofreram 30.

Dunga

Dunga voltou à Seleção após a saída de Felipão, marcado pelo 7 a 1 contra a Alemanha. Em 5 de setembro de 2014, a equipe venceu a Colômbia por 1 a 0. Júlio César; Maicon, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Fernandinho e Paulinho; Hulk, Oscar e Neymar e Fred formaram 0 11 inicial.

O treinador foi demitido após a derrota para o Peru na Copa América Centenário, em 2016. Dunga deixou o cargo com 10 vitórias, dois empates e duas derrotas, um aproveitamento de 76,2%.