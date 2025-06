Antes de matar esposa e filho, procurador se declarou: “Bebê fofo”

Três semanas antes de matar a esposa e o próprio filho, de 2 meses, no Parque Roland, em Limeira, no interior de São Paulo, o procurador jurídico Rafael Horta fez declarações para a família nas redes sociais. Ele cometeu suicídio após o crime, segundo a Polícia Militar.

Na postagem, que inclui uma foto do filho, Horta escreveu “o bebê mais fofo e que tem a melhor mãe possível”. Cristiane Laurito, morta pelo marido, era servidora concursada da Câmara de Campinas, também no interior do estado.

Rafael Horta atuava na Prefeitura de Limeira e se apresentava como especialista em estratégia e recuperação de ativos, investigação patrimonial e busca de laranjas. Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido.