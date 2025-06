Antes do anúncio, Nattanzinho havia previsto gravidez e nome do bebê com Rafa Kalimann

Bebê a bordo: Natanael Cesário, mais conhecido como Nattanzinho, após descobrir que vai ser pai de primeira viagem, fez uma confissão para a companheira. Ao lado de Rafa Kalimann e sentado na cama do casal, o forrozeiro leu uma carta que escreveu horas antes de descobrir que a amada está no início da sua gestação. Segundo o cantor, ele já sentia que a atriz estava esperando um neném, além de ter feito um desenho da família completa. Para surpreender ainda mais, o artista já entregou o nome da herdeira, caso seja menina: Zuza. O motivo? O portal LeoDias te conta!

“Olha o começo (da carta): ‘Sinto que, dessa vez, estamos mais perto de encontrar o nosso tão grande sonho de ficar juntos de vez’. E aí eu desenhei o nosso lar”, contou Nattanzinho. O intérprete continuou lendo bastante emotivo: “’E que nunca pare, que a cada dia a gente possa construir algo novo e nunca esquecer do que já construímos’. Aqui eu estava me declarando pra você e eu ia escrever só isso. E aí, eu tomando café, veio um sentimento tão grande no meu coração que peguei a caneta assim e disse: ‘Eu preciso escrever mais’”.

“E eu fui escrevendo e coloquei assim: ‘Dona Zuza: Minha avó se foi na semana passada. Ela foi uma peça fundamental em minha vida, foi a minha segunda mãe. Rafaella, como sempre, sendo tão doce e generosa, esteve ao meu lado o tempo inteiro e tinha tudo para ser um momento mais terrível. Mas agora, falando diretamente pra você, você mudou tudo. Conseguiu trazer alegria naquele lugar e, mais uma vez, obrigado por ser tão especial! Obrigado por ser tão você! E como se não bastasse, por ideia da Rafaella, ela propôs que o nome da nossa filha, nossa primeira filha, fosse Zuza’. Olha essa parte agora: ‘Em homenagem à minha avó, e talvez Zuza esteja no forno já’”, finalizou o músico.

No vídeo divulgado pela apresentadora, a ex-sister do “BBB20” (Globo) explica qual dinâmica escolheu para impressionar o parceiro, com o intuito de revelar a notícia: “Nosso maior sonho está se formando e, para contar pra ele, dei a ideia de fazermos uma carta, um para o outro”. Já no texto da mensagem escrita pela celebridade, ela diz para o amado: “Aqui vão alguns fatos de quem, do futuro, metaforicamente falando, tem muito pra te contar. Para começar, sua alegria continua sendo combustível em casa. Seu jeito improvisado, implicante, colorido, que não faz sentir a rotina, faz doer as bochechas e nos une”.

No finalzinho da leitura extensa, a estrela encerra dizendo: “Preciso mencionar que o vínculo com Deus é grande demais e que essa aí que vos lê esta carta continua doce e brava e que vai precisar de você mais do que nunca a partir de agora. Por todos os dias da nossa vida, menciono aqui que confiamos em você e que já estou me formando e sinto as batidas do seu coração junto com a da mamãe. Finalizo minha carta com a palavra que você mais esperou escutar: ‘Agora sou real e estou aqui, papai!’”.