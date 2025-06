antes-e-depois:-filho-de-luciano-camargo-elimina-17kg-em-cinco-meses

Nathan Camargo, filho do cantor Luciano Camargo, contou que perdeu 17 kg após adotar hábitos diferentes. “Dia 18 de janeiro, dei o primeiro passo para mudar o quadro em que me encontrava. Eu estava com 103 kg e 38% de gordura corporal. Insatisfeito, cansado e decidido a mudar”, desabafou.

Nathan saiu de 103 kg para 86 kg. Nas redes sociais, ele revelou que enfrentava uma “guerra contra a balança” e chegou a emagrecer algumas vezes, mas sempre adotando estratégias “radicais”.

“Dessa vez, resolvi fazer de forma diferente, para que minha mente se adequasse e eu não tomasse o efeito rebote”, disse. Nathan explicou que passou a fazer acompanhamento médico com uma nutróloga e treinar de segunda a sábado.

“Hoje, 8 de junho, compartilho com alegria: 86 kg, 21,5% de gordura corporal. A jornada ainda continua, essa é só a primeira etapa do meu objetivo, mas celebro essa vitória com o coração grato. Deus esteve comigo a todo tempo nos meus treinos e corridas, onde faço minha espiritualidade e me conecto ainda mais com Ele. É de onde vem minha força”, ressaltou.

Nathan é filho de Luciano e Marianna Costa, irmã do cantor Leonardo. No Instagram, ele compartilha conteúdos de autocuidado e vida saudável.

Veja o antes e depois: