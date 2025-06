Anvisa determina apreensão de medicamentos falsificados. Veja lista

Dois medicamentos amplamente usados no tratamento da diabetes tipo 2 e doenças pulmonares raras foram alvo de falsificação, informou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na terça-feira (3/6). A agência publicou duas resoluções determinando a apreensão de lotes irregulares do Rybelsus e do Ofev.

Segundo a Anvisa, o lote M088499 de um medicamento vendido com o nome Rybelsus, comprimido indicado para controle da diabetes tipo 2, não foi reconhecido pela Novo Nordisk, empresa responsável pelo produto no Brasil. O fármaco original tem a semaglutida como princípio ativo e é destinado para o controle dos níveis de açúcar no sangue de pacientes adultos.

Leia também

O segundo caso envolve o lote 681522 do Ofev. Assim como no caso anterior, o lote não foi reconhecido pela farmacêutica fabricante, a Boehringer Ingelheim do Brasil. O medicamento é indicado para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) e da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (DPI-ES), conhecida também como esclerodermia.

Orientações ao público e aos profissionais de saúde

A Anvisa reforça que medicamentos devem ser adquiridos apenas em farmácias e estabelecimentos regularizados, sempre com a embalagem completa e mediante emissão de nota fiscal.

Caso haja suspeita de falsificação, o produto não deve ser utilizado. A orientação é que os consumidores e profissionais de saúde entrem em contato com as empresas responsáveis pelo registro dos medicamentos para verificar a autenticidade.

Além disso, a Anvisa pede que possíveis irregularidades sejam comunicadas por meio do sistema Notivisa (para profissionais de saúde) ou da Ouvidoria, pela plataforma FalaBR (para pacientes).

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!