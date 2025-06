“Ao contemplar os tapetes, somos levados a pensar em Deus”, destaca padre sobre Corpus Christi

Nesta quinta-feira (19), a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, em Rio Branco, se prepara para celebrar uma das datas mais importantes do calendário católico: Corpus Christi. A celebração, que em latim significa “Corpo de Cristo”, convida os fiéis a refletirem sobre a presença real de Jesus na Eucaristia.

O reitor da Catedral, padre Manoel Santos, explica que a solenidade tem um significado profundo para a comunidade cristã. “Hoje, a Igreja nos convida a meditar sobre o sacramento da Eucaristia, que é o Corpo de Cristo, e a sua importância em nossa vida. É um momento de mergulhar no amor de Deus, que se faz presente no sacramento da Eucaristia”, destaca.

Além da celebração da missa, um dos momentos mais aguardados e simbólicos do dia é a confecção dos tradicionais tapetes, que enfeitam o trajeto da procissão. Segundo padre Manoel, esses tapetes possuem dois sentidos: pedagógico e religioso. “Pedagógico no sentido de que todas as imagens são extraídas da Bíblia ou de elementos da vida da Igreja. Ao contemplar essas imagens, somos naturalmente levados a pensar em Deus e no seu amor por nós”, explica.

Os tapetes são confeccionados com materiais simples, como serragem colorida, pó de café, sal, areia e outros itens, e representam passagens bíblicas, símbolos eucarísticos e elementos da fé católica. Eles são preparados especialmente para a passagem do Santíssimo Sacramento, que percorre as ruas da cidade abençoando os fiéis.

A programação deste ano começa às 17h, com a Missa Solene de Corpus Christi, na Catedral, presidida pelo bispo Dom Joaquim e concelebrada pelos padres da Diocese. Após a missa, os fiéis seguem em procissão pelas ruas do entorno da Catedral, que neste ano terá um trajeto mais curto, passando pela Rua Arlindo Porto Leal e retornando para o estacionamento da igreja, onde será dada a bênção final.

“Quero convidar toda a comunidade a participar conosco desse momento de fé, de unidade e de gratidão, onde, pelo poder da Palavra de Deus, celebramos a Eucaristia e vivemos juntos essa tradição tão bonita que é a procissão de Corpus Christi”, conclui padre Manoel.