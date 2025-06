Ao lado das filhas, Virginia Fonseca compartilha momento de fé em evento católico

A influenciadora Virginia Fonseca publicou, na noite deste sábado (31/5), imagens ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor durante participação na 10ª edição do Totus Tuus, tradicional evento católico realizado em Goiânia. As fotos foram compartilhadas em seu perfil no Instagram e mostram a família no Estádio Serra Dourada, onde o encontro reuniu milhares de pessoas em um dia dedicado à oração e à devoção mariana.

Na legenda da postagem, Virginia compartilhou um versículo bíblico: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6.”

O Totus Tuus é reconhecido como o maior evento mariano da região Centro-Oeste e, neste ano, teve como destaque a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças, vinda diretamente da Capela da Medalha Milagrosa, em Paris. Esta foi a primeira vez que a imagem esteve no Brasil, o que aumentou a expectativa e a participação dos fiéis nesta edição especial.

O evento, de caráter religioso e popular, tem como objetivo central fortalecer a fé e reunir devotos da Virgem Maria em uma grande celebração pública. Ao longo dos anos, o Totus Tuus se consolidou como uma das maiores manifestações católicas da região.