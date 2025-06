aos-2-anos,-menino-se-torna-membro-mais-jovem-de-sociedade-de-alto-qi

Na idade em que a maioria das crianças está aprendendo o alfabeto, um prodígio britânico de apenas dois anos já consegue ler livros. Além da leitura, Joseph Harris-Birtill está estudando o código Morse, o alfabeto grego e tem se interessado pela tabela periódica.

Os pais do menino, Rose e David, procuram a Mensa, uma das sociedades mais antigas de alto QI no mundo, para ajudar no desenvolvimento do potencial do filho. No entanto, com tantas habilidades, a associação resolveu o tornar Joseph o membro mais jovem da organização, com apenas dois anos e 182 dias de idade. O recorde foi reconhecido pelo Guinness World Records.

Já em crianças mulheres, o título pertence à pequena norte-americana Isla McNabb. A garota foi acolhida aos dois anos e 195 dias de idade.

Para entrar na Mensa, os candidatos precisam passar em um teste de QI ou provar com evidências robustas que fazem parte dos 2% das pessoas mais inteligentes da população.

“Logo ficou claro que ele era um serzinho excepcional: ele rolou pela primeira vez com cinco semanas, disse sua primeira palavra aos sete meses e leu seu primeiro livro em voz alta, de capa a capa, com um ano e três quartos”, disse a mãe de Joseph, em entrevista ao site do Guinness World Records.

Embora seja uma conquista e tanto para o menino, ele também enfrenta desafios no dia a dia. Os sistemas educacionais têm mais recursos para atender alunos em padrão de aprendizagem normais do que superdotados. Foi por esse motivo que os pais da criança procuraram a Mensa.

Devido ao QI, Joseph costuma realizar atividades totalmente incomuns para a sua idade

O aparecimento de crianças prodígios é um fenômeno raro e está ligado à uma mistura de fatores genéticos e ambientais. Para se ter uma ideia, crianças normalmente só falam sua primeira palavra reconhecível por volta dos 12 meses e ler em único idioma não é esperado antes dos cinco ou seis anos.

“Esperamos que essa conquista possa lhe dar um sentimento de orgulho quando for mais velho. É uma homenagem muito incomum e o crédito é todo dele”, ressalta Rose.

