Aos 62 anos, Xuxa desabafa sobre envelhecer sob os holofotes: “Não é fácil”

Apesar da pressão estética que recebe, Xuxa garantiu que não pretende se render as mudanças estéticas de forma exagerada: “Eu não sou muito chegada a fazer procedimentos estéticos que mudem muito rosto. As pessoas não vão me ver com uma bocona e preenchimento porque eu não gosto. Eu não me sinto bem, mas tenho meu dermatologista, que cuida da minha pele”, esclareceu.

Recentemente, Xuxa se submeteu a um transplante capilar para tratar aalopecia androgenética e comentou a decisão: “Não critico ninguém que faça. Acho que se a pessoa se sentir bem, tem que fazer. Todo mundo sabe que fiz transplante capilar. Meu cabelo caiu e a partir deste mês ele vai começar a crescer”, contou.

A eterna rainha dos baixinhos ainda afirmou que se preocupa com a aparência, mas de forma sutil: “Eu me cuido. As pessoas não podem dizer que sou desleixada, mas não sou exagerada”, pontou a loira.

Para Xuxa, até a relação com a moda está cada vez mais básica: “Não sou chegada (em moda). Tem peças que você não vai ver no meu guarda-roupa, como bolsas. Tem coisas que no meu dia a dia não quero usar. Mas jeans, roupas largas, camisetas e peças básicas são as que eu mais uso. Quando fazia meus programas, deixava o meu lado drag se soltar. Sempre fui muito exagerada, mas com 62 anos não quero mais usar essas coisas. Em alguma ocasião, quando vou fazer programa, receber um prêmio ou fazer uma turnê, uso as roupas que as pessoas gostariam de me ver vestindo, mas em casa, você vai me ver a mais básica possível. E não sou ligada à marca. Tenho algumas, mas não sou ligada. Gosto de usar roupas que caem bem”, destacou.