Aos 66, Zeca Pagodinho surge de bengala em premiação: “Sou vovô”

Zeca Pagodinho chamou atenção ao aparecer utilizando uma bengala no Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira. O evento acontece nesta terça-feira (4/6), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no centro da cidade.

Ao chegar no local, o músico, de 66 anos, falou sobre o uso do acessório à imprensa. Com bom humor, ele brincou: “Ah, é um item do meu look, né? Uma bengala francesa. Eu sou vovô sete vezes. Vou tirar uma onda”. Zeca completou o look com um terno cinza de risca, assim como a gravata.

O cantor está de volta à ativa após se afastar dos palcos em dezembro de 2024. Na época, ele ressaltou o desejo de ficar mais tempo com a família, especialmente com os netos. O caçula da família, Benício, nasceu em 17 de maio. Ele é fruto da relação de Maria Eduarda e Eduardo, um dos cinco filhos do artista, que também tem Louiz Carlos, Eliza, Maria Eduarda e Elias Gabriel.

A premiação

O Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, antes conhecido como Prêmio da Música Brasileira, esta na 32ª edição. O evento tem como objetivo celebrar a diversidade cultural do país, além de valorizar a música nacional. Esta edição homenageia a dupla Chitãozinho & Xororó.

Zeca tem 18 troféus no evento. Ele recebeu a premiação na categoria de “Melhor Álbum de Samba” por “Samba Pras Moças” (1996). Seu álbum homônimo de 1999 é um dos indicados da atual edição.

Sandy, Alice Wegmann, Nanda Costa, Caio Blat, Pedro Sampaio, Renato Góes, Regina Casé, Flavinha Saraiva e Pedro Sampaio são alguns dos artistas presentes na cerimônia.