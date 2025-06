Aos 77 anos, ator Marco Nanini desabafa sobre sua sexualidade: ‘Ficaram chocados’

O ator Marco Nanini, de 77 anos, grande nome da televisão brasileira, relembrou momentos marcantes de sua carreira e desabafou sobre questões pessoais em sua vida amorosa. O dramaturgo brasileiro contou que não imagina que sua sexualidade fosse surpresa para alguma pessoa. “Eu nunca escondi”, iniciou.

Sexualidade de Marco Nanini

Em entrevista à Quem, Marco revelou que assumiu sua sexualidade na adolescência. “Eles ficaram chocados, mas, no fundo, não tive problemas”. Antes de falar sua verdadeira atrações por homens, o ator já havia se relacionado com algumas mulheres e apenas com o passar do tempo sentiu que não era o que ele queria. “Quando fui ficando mais velho, experimentei e vi que esse era meu caminho”.

O dramaturgo brasileiro confessou que nunca escondeu sua atração, porém nunca deixou muito exposto. “Eu nunca escondi. Se as pessoas percebiam ou achavam algo, tanto faz”. E, para comemorar, o ator revelou que, pela primeira vez, vai participar da Parada LGBT+ de São Paulo neste ano, motivado pelo tema da edição e pelo reconhecimento da luta do movimento.

“Hoje percebo isso, então decidi mudar minha atitude. Acho importante mostrar que também existem gays como eu, pessoas bem comuns”, disse Marco sobre sua ida à Parada LGBT+.

O ator tem um relacionamento aberto, há 36 anos, com o produtor Fernando Libonati. A maturidade deles permite que eles mantenham algo leve mesmo morando em casa separadas. “Nunca tive ciúme. Sempre achei que a coisa mais interessante é você poder ser tudo o que é, do jeito que é, sem problema nenhum”, revelou.

