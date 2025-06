Aos 96 anos, idoso caminha longa distância para levar feijão à filha de 65 anos

Uma simples atitude de carinho foi o suficiente para transformar o senhor Zé Lima, de 96 anos, em sensação nas redes sociais. O idoso viralizou após ser filmado pelo neto, Chico, caminhando uma longa distância para entregar um pacote de feijão à filha, de 65 anos.

Apesar da filha ter condições de comprar o alimento por conta própria, o gesto de Zé foi movido pelo desejo de agradá-la — algo que, segundo a família, ele faz com frequência. No vídeo, publicado por Chico nas redes sociais, o neto descreve o avô como incansável quando se trata de demonstrar afeto.

“Ele, aos 96 anos, minha mãe, sua filha, aos 65 anos e, até hoje, faz questão de agradá-la sempre que possível. E não adianta dizer que não, que não venha, que não pegue peso, que não saia no sol, que evite se expor, mas não tem jeito… Quando ela percebe, ele já entrou pela porta da cozinha com algum mimo”, escreveu.

A publicação comoveu milhares de internautas, que se encantaram com a dedicação de Zé Lima. Muitos destacaram o exemplo de amor, cuidado e generosidade do idoso, que mesmo com quase um século de vida, segue firme em seu papel de pai carinhoso.

A história ganhou força e foi compartilhada por perfis que celebram relações familiares e atitudes inspiradoras. Para muitos, o vídeo serviu como um lembrete afetuoso de que os pequenos gestos — especialmente os feitos com amor — têm um valor incalculável.