Aparência de Nunes vira piada entre aliados: “Deu uma esticadinha”

A aparência do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), virou motivo de brincadeira entre aliados durante uma agenda na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, nesta quarta-feira (4/6).

Nunes realizou uma cirugia para a retirada de excesso de pele sobre os olhos na semana passada e tem aparecido nos eventos oficiais com o rosto inchado.

Apesar da Prefeitura argumentar que o procedimento foi uma indicação médica, o presidente da Assembleia Legislativa (Alesp), André do Prado (PL), disse que Nunes havia dado uma “esticadinha” e que o prefeito iria ficar “gatão” assim que o seu rosto desinchar.

“Hoje estou aqui, ao lado do nosso governador Tarsísio de Freitas, ao lado do nosso prefeito Ricardo Nunes, que deu uma esticadinha viu, governador. Ele está achando que está batendo o senhor já, deu uma esticadinha ali. Mas tá bonitão, né, cara? Vai ficar. Depois que desinchar, vai ficar gatão. Isso é a liberdade que a gente tem, prefeito, né? Vocês não estavam querendo falar isso pra ele, mas eu falei, e ele tá ouvindo, né?”, disse André do Prado (PL).

A brincadeira com a aparência foi repetida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que comentou sobre o fato de Nunes tingir os cabelos. Durante a sua fala, o prefeito havia insinuado que é irmão mais novo de Tarcísio, brincando com os cabelos grisalhos do governador. Em resposta, Tarcísio disse que há dúvidas se o cabelo preto do prefeito “sai na chuva”. Nunes tem 57 anos e é oito anos mais velho que Tarcísio.

“É falso dizer que eu sou irmão mais velho. Ele [Ricardo Nunes] está falando aí de nossos cabelos pretos, mas há dúvidas do porquê desse cabelo preto. Quero saber se ele sai na chuva. Pode ser que não dê certo”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

As falas foram feitas durante a inauguração do Centro TEA Paulista, equipamento estadual voltado exclusivamente para atendimento, orientação e apoio a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Apesar do aparelho ter recebido investimento somente do governo estadual e ser de responsabilidade da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o prefeito de São Paulo esteve presente, assim como o presidente da Alesp.

Os secretários das pastas da Deficiência, Marcos da Costa, da Saúde, Eleuzes Paiva, e da Mulher, Valéria Bolsonaro também participaram do evento.

Procedimentos de Ricardo Nunes