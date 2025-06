Apicultura: conheça o técnico que cria e faz o manejo de abelhas

O técnico em apicultura atua no manejo e cuidado de abelhas e produtos derivados do mel. O agro é fundamental na economia do país, uma vez que é responsável por gerar empregos, exportar produtos, garantir a segurança alimentar e corresponder a uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB).

O apicultor é o profissional apto para executar o planejamento, a manutenção e gestão de apiários. Ele é responsável por garantir a saúde das abelhas e identificar problemas como inspeção de doenças, pragas e falta de alimento, além de ser essencial na colheita do mel.

Leia também

O curso tem duração média de dois anos e é essencial em apiários, fazendas, cooperativas, empresas de produção de mel e outros produtos apícolas.

Veja outros cursos do agro

Técnico em agricultura

É responsável pelo planejamento, gestão e controle da produção e mecanização agrícola. O profissional supervisiona solo, água, implementação de sistemas de irrigação e drenagem, além de ser também requisitado para o manejo de pragas e doenças com o objetivo de manter a qualidade e o crescimento saudável da plantação.

Técnico em agroecologia

O formado na área é apto para atuar nos sistemas de produção agropecuária e extrativista, sendo responsável pelo desenvolvimento de ações para a preservação e conservação do solo e da água. A sustentabilidade social e econômica é o principal foco dessa área de atuação.

Técnico em apicultura

O profissional atua manejando e cuidando de abelhas e produtos derivados do mel. O formado na área é apto para executar o planejamento, manutenção e gestão de apiários.

Técnico em geologia

Esse profissional fica responsável pela coleta de amostras e processamento de análises sobre composição, estrutura e processos da terra. Pode assumir atividades especificas de mineração, pesquisa e mapeamento geológico.

Técnico em cafeicultura

É responsável pela cadeia produtiva do setor cafeeiro, garantindo a qualidade do cultivo, da pós-colheita e da comercialização do produto final.