Apoiadores de Bolsonaro ocupam Paulista com símbolos de Israel e Trump

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começam a ocupar na manhã deste domingo (29/6) a Avenida Paulista, no centro de São Paulo, para mais uma demonstração de apoio popular frente ao avanço do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a trama golpista que ele teria liderado. Esta é a 6ª vez que Bolsonaro convoca apoiadores para a ruas desde que deixou a Presidência da República.

O slogan do encontro deste domingo é “Justiça Já” e as críticas devem se concentrar no andamento do julgamento de Bolsonaro no Supremo.

O ato está marcado para as 14h deste domingo, mas os bolsonaristas já se aglomeram na avenida com bandeiras dispostas lado a lado do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos (EUA), além de cartazes destinados ao presidente norte-americano Donald Trump. Em um deles, os apoiadores prestam apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que atualmente reside nos EUA, enquanto agradecem Trump em inglês. Mensagens a favor da anistia aos crimes cometidos no 8 de Janeiro também se destacam.

Antes de irem para a última manifestação bolsonarista em São Paulo, sete governadores, filiados a cinco partidos políticos diferentes, haviam demonstrado apoio e se reuniram com Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes em abril. Para o próximo ato, apenas quatro governadores, filiados a três partidos, estão confirmados.

Além do anfitrião Tarcísio de Freitas (Republicanos), o encontro na sede do governo paulista, realizado antes do ato pró-anistia no início de abril, reuniu os governadores de Minas Gerais, Romeu Zeta (Novo); de Santa Catarina, Jorginho Mello (SC); de Goiás, Ronaldo Caiado (União); do Amazonas, Wilson Lima (União); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União).

Neste domingo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que de última hora cancelou a participação no protesto de abril, se juntará a Romeu Zema, Jorginho Mello e Tarcísio de Freitas. Desses, apenas Tarcísio é um orador confirmado no palanque de Jair Bolsonaro.

O organizador do ato, pastor Silas Malafaia, disse que Zema discursará “se quiser”, deixando na conta do mineiro a prova de lealdade ao ex-presidente.

Veja quem deve discursar neste domingo