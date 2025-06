Apoline comemora cirurgia de redesignação sexual e relata suporte do marido

A influenciadora digital Apoline realizou recentemente a tão aguardada cirurgia de redesignação sexual, como informado exclusivamente pelo portal LeoDias. A criadora de conteúdo, que soma 11 milhões de seguidores nas redes sociais, afirma que o procedimento simboliza a conclusão de uma jornada iniciada há dois anos, quando decidiu compartilhar publicamente seu processo de transição de gênero.

“Pra mim, foi a conclusão da minha transição, que começou em 2023”, declarou Apoline em entrevista ao portal Quem. Ela contou que se preparou de forma intensa, cumprindo todas as etapas exigidas pelo protocolo do Ministério da Saúde, incluindo acompanhamento com endocrinologista, psicólogo e psiquiatra. “Já estava preparada há muito tempo. Li muito sobre os prós, os contras, o que poderia acontecer, as consequências, os benefícios”, explicou.

Apoline postou uma foto logo após a cirurgia e comemorou: "Sonho realizado com sucesso! A florzinha veio" Reprodução: Instagram/Apoline Apoline Reprodução: Instagram/Apoline Apoline na Festa das Aves, do "Rancho do Maia" Divulgação Apoline e o parceiro, Vitor Andrade Reprodução: Instagram/Apoline Apoline e Hyoran no aniversário de 1 ano do pequeno Foto: FHBrasil

Durante o processo, Apoline revelou que sua disforia de gênero não era das mais severas, mas que sempre sentiu que algo em seu corpo não refletia sua verdadeira identidade. “A minha disforia era me olhar no espelho, e me ver uma mulher completa, uma mulher bonita, uma mulher elegante, mas dizia: ‘Isso aqui não é meu’. Tenho amigas minhas que colocavam três, quatro calcinhas para mulheres trans para aquendar. Nunca precisei disso, mas me sentia desconfortável”, disse ela, citando dois termos usados pela comunidade LGBTQIA+: “disforia”, que significa a angústia de uma pessoa que não se sente identificada com o gênero que nasceu; e “aquendar”, termo usado para descrever a prática de esconder a genitália.

A influenciadora detalhou que, antes do procedimento, estava tranquila e confiante. “Confesso que, quando fiz meu silicone e a minha lipo, fiquei muito mais ansiosa do que com essa cirurgia”, contou. Ela reforçou que agora, ao se olhar no espelho, finalmente enxerga a mulher que sempre foi.

O pós-operatório de Apoline inclui a retirada do curativo a vácuo e o início da fase de dilatações, fundamentais para manter a funcionalidade e a anatomia correta da neo vagina. “A recuperação dura de 3 a 6 meses. Mas 100% recuperado, leva 2 anos”, explicou. Segundo ela, a vida sexual também será retomada gradualmente, com o apoio de dilatadores.

Casada com Vitor Andrade, Apoline destacou o suporte do marido durante essa etapa tão delicada. “Vamos nos descobrindo junto. Até sobre as questões sexuais, como sentir prazer, onde sentir prazer”, disse.

A influenciadora alagoana de 32 anos participou da temporada recente do reality show de Carlinhos Maia, o “Rancho do Maia”. O procedimento, realizado em Blumenau, Santa Catarina, durou cerca de três horas e meia e foi supervisionado pela equipe médica do Transgender Center Brazil, referência nacional no atendimento a pessoas trans.