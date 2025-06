Após 30 anos de espera, ponte sobre Igarapé Redenção está prestes a ser entregue em Rio Branco

Na manhã desta terça-feira (3), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, realizou uma visita técnica às obras da ponte sobre o Igarapé Redenção, localizada na estrada Jarbas Passarinho, no quilômetro 4. A estrutura, que está com os trabalhos praticamente concluídos, representa um importante avanço na mobilidade da região e é aguardada com expectativa pelos moradores.

Durante a visita, o prefeito acompanhou de perto o andamento das atividades e se reuniu com a equipe técnica responsável para acertar os últimos detalhes da entrega da obra.

“Olha só, primeiro tudo eu quero dizer que essa é uma das duas grandes pontes que a gente está fazendo na zona rural, com parte de emendas de deputados e senadores e parte disso daqui de recurso próprio. Como é o caso dessa ponte aqui, uma ponte grande, essa aqui ainda é menor que a do Caipora, mas graças a Deus agora o verão chegou e a gente conclui essa obra que foi iniciada logo no início do inverno, infelizmente, mas graças a Deus está nesse ponto que está. Eu acredito que dentro de mais de 60 dias essa ponte vai estar concluída e vai ser a tranquilidade para o povo aqui da Jarbas Passarinho.”

Segundo o gestor municipal, a obra atende a uma demanda antiga da população local e deve resolver de forma definitiva os transtornos enfrentados há décadas, especialmente durante o período de chuvas.

“Isso daqui é uma reclamação, uma reivindicação muito antiga da população, mais de 30 anos que a população reivindica essa ponte aqui. Ela era bem mais baixa do que atualmente, então toda vez que chovia tinha problemas e graças a Deus a gente conseguiu construir essa ponte e eles não vão ter mais problema. Então isso aqui não será mais fator limitante para a gente ter produção, grande produção, dentro do Jabas Passarim.”

A nova ponte promete não apenas facilitar o tráfego na região, como também oferecer mais segurança para pedestres e motoristas, além de contribuir para o desenvolvimento urbano da área. A iniciativa faz parte do esforço da gestão municipal para melhorar a infraestrutura viária da capital acreana.

“O impacto maior é esse daí, que vai dar condições de trafegabilidade no ramal todo aqui, para poder escoar a produção, para poder o transporte escolar também funcionar direitinho, para na hora da saúde, precisa de uma ambulância, de uma SAMU, ela vai poder ir e voltar. Então, uma ponte dessa aqui traz um ganho social muito grande, não tenha dúvida disso, porque ela ajuda a melhorar, inclusive salvar vidas. Por exemplo, de repente na época do inverno, aquela outra ponte que tinha aqui, chovia demais, tinha problema da lagação. E o que acontecia? Muitas vezes o cidadão estava do lado de lá e precisava sair e não tinha como sair por aqui. Então isso daqui pode ser também um ponto de salvação de vidas.”

O evento ocorreu às 8h30 e contou com a presença de engenheiros, representantes da comunidade e servidores da prefeitura.