Após 5 dias preso, MC Poze é ovacionado em saída do presídio

Depois de cinco dias no Presídio de Bangu 3, na zona oeste do Rio de Janeiro, MC Poze do Rodo foi solto nesta terça-feira (3/5). Uma multidão de fãs do funkeiro estava aguardando em frente ao portão para ver a saída em primeira mão. Imagens do Portal LeoDias mostram o momento em que Poze sai de Bangu e corre para encontrar a companheira, Vivi Noronha.

Poze foi preso preventivamente por suposto envolvimento com o crime organizado, especificamente com o Comando Vermelho (CV), e apologia ao crime.

Polícia Civil cumpre mandado no condomínio onde mora Vivi Noronha, mulher de Poze do Rodo Foto: Reprodução/ TV Globo Vivi Noronha desabafa sobre abordagem que levou à prisão de MC Poze Cartazes foram compartilhados em frente ao Presídio Bangu 3

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCRJ), Vivi Noronha também é alvo das investigações acerca da facção criminosa ligada ao marido. Os oficiais analisam um suposto esquema de lavagem de dinheiro do CV que utilizava as empresas de Viviane para realizarem suas operações.

Durante a soltura do MC, amigos próximos também estavam presentes, como o trapper Oruam, que fez uma extensa campanha em shows e nas redes sociais para que a Justiça soltasse Poze o quanto antes, alegando que a prisão foi motivada por preconceito e violência policial.

Agora, MC Poze deve responder em liberdade por todas as acusações. Poze não deve deixar o Rio de Janeiro e terá o passaporte apreendido, além de não poder se comunicar com outros suspeitos investigados pelos mesmos crimes.