Após acidente com fogo em show, sertanejo Léo atualiza estado de saúde para o Portal LeoDias

O sertanejo Léo, da dupla com Raphael, foi atingido pelo fogo de uma máquina de efeitos especiais durante uma apresentação na noite desse sábado (7/6), em Pontal, interior de São Paulo. O cantor, felizmente, não teve ferimentos graves e atualizou seu estado de saúde em exclusividade para a reportagem do portal LeoDias, informando que já está pronto para realizar um novo show neste domingo (8/7).

“Fala aí moçada do LeoDias! Vocês acompanharam aí ontem, aconteceu um incidente, mas tá tudo bem, tá tudo normal. O equipamento era nosso, o pessoal da nossa equipe estava operando. Foi uma falha minha, uma falha do nosso pessoal, mas está tudo ok. Ninguém tem culpa de nada. E está tudo certo, estou bem, já estou pronto para fazer show hoje de novo”, falou o artista.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

Em vídeos que registraram o momento do incidente, é possível ver a labareda acertando o rosto do cantor, que teve queimaduras leves no lado principalmente no lado esquerdo do rosto, no nariz e na orelha.

A assessoria afirmou que Léo foi atendido rapidamente pela equipe de bombeiros presente no evento e que se tratou de um problema técnico da máquina.