Após arrastão, PM identifica criminoso e recupera vários objetos furtados em Sena Madureira

Policiais militares de Sena Madureira que integram o 8º BPM conseguiram dar uma resposta, em um curto espaço de tempo, em relação a furtos ocorridos durante a madrugada de terça-feira (3). No decorrer dos trabalhos, vários objetos foram recuperados e o autor do delito devidamente identificado.

Na data do ocorrido, por volta das 3:32 horas da madrugada, o autor adentrou no quintal de uma residência e afanou vários objetos, sendo: 02 capacetes, 01 toalha e algumas sombrinhas. As câmeras de segurança da residência registraram toda a movimentação. Com base nas imagens, foi possível identificar o criminoso. “Ao tomar conhecimento do caso, por meio de vídeos, realizou diligências e logrou êxito na recuperação de diversos objetos, bem como, na identificação do autor do fato. Nesse sentido, parabenizamos as guarnições de serviço que não pararam de procurar tanto os objetos quanto o autor do furto. De agora em diante, a Polícia Civil vai adotar os demais procedimentos para responsabilizar o infrator. Pedimos às vítimas que procurem a delegacia para reaver os seus objetos e prestar mais informações à polícia”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Em uma casa abandonada situada na rua Cunha Vasconcelos, os PMs encontraram: 18 bacias, 02 conjuntos de vasos, 06 baldes e garrafas térmicas. Os demais objetos, como por exemplo, os capacetes ainda estão sendo procurados.

No mesmo sentido, a PM realizou buscas em locais distintos de Sena Madureira, contudo, não foi possível encontrar o larápio. As investigações continuam.