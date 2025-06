Após “circo” de Virginia, Alcolumbre deve enterrar CPI das Bets

Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dizem que ele não pretende prorrogar de novo a CPI das Bets, cujo prazo de funcionamento se encerra no próximo dia 14 de junho.

O motivo, segundo aliados, é que Alcolumbre teria ficado irritado com o que seus interlocutores chamam de “circo” causado pela presença da influenciadora Virgínia Fonseca na CPI em 15 de maio.

Alcolumbre considerou que, com o espaço dado a Virgínia, a comissão virou apenas um “palanque” para senadores surfarem nas redes sociais. Nesse cenário, não haveria motivo para dar mais 130 dias para a CPI funcionar.

No início de maio, Alcolumbre chegou a prorrogar os trabalhos do colegiado por mais 45 dias. Relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) diz ter apoio da maioria do colegiado para tentar uma nova prorrogação.

Para que isso aconteça, entretanto, sé necessário que Alcolumbre acate o pedido e leia a prorrogação da comissão no plenário do Senado. Algo que não deve acontecer, segundo aliados do senador amapaense.

Caso essa tendência se confirme, a relatora da CPI terá de apresentar seu relatório final ainda nesta semana. A comissão ainda precisa votar o texto da relatora antes da próxima sexta-feira (13/6).