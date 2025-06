Após cliques ao lado de norueguês, Isadora Cruz confirma novo relacionamento

A atriz Isadora Cruz, 27 anos, protagonista da novela “Guerreiros do Sol”, assumiu publicamente seu namoro com o atleta de esqui Lucas Braathen, também de 27 anos. As primeiras fotos do casal foram compartilhadas pela artista em seu perfil no Instagram, com registros feitos em Mallorca, destino paradisíaco na Espanha.

Antes da publicação oficial, os dois já haviam sido flagrados trocando carinhos e beijos durante uma viagem pela Europa. Em Kitzbühel, na Áustria, eles foram clicados abraçados, cena que virou notícia no jornal austríaco Kronen Zeitung, com a manchete: “Flertando em Kitzbühel: a estrela do esqui Braathen exibe seu novo amor”.

Quem é o novo namorado da atriz Isadora Cruz?

Nascido em Oslo, capital da Noruega, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Desde pequeno, aprendeu português durante as visitas de férias à família materna no Brasil. Apaixonado pela cultura brasileira, é fã de bossa nova, torcedor do São Paulo Futebol Clube.

Em 2023, representando a Noruega, Lucas conquistou o título de campeão na categoria slalom da Copa do Mundo de esqui alpino. No entanto, após desentendimentos com a federação norueguesa, anunciou sua aposentadoria do esporte.

Vida discreta

Antes de iniciar o relacionamento com Braathen, Isadora viveu um namoro de mais de cinco anos com Elik Yagubov. Natural da Paraíba, a atriz costuma manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Em uma entrevista concedida à revista Marie Claire no início do ano, ela falou com bom humor sobre o término do relacionamento anterior. “Essa informação nem na Wikipédia tem”, brincou a artista que também fez sucesso em “Mar do Sertão”.