Após confusão em bar, homem é morto e amigo fica ferido a tiros em frente a tabacaria de Rio Branco

Talisson Baltazar do Nascimento, de 33 anos, foi morto a tiros e seu amigo Vinícius Rodrigues Maciel, de 30 anos, ficou ferido após serem perseguidos e atacados por criminosos na madrugada desta segunda-feira (23), em frente a uma tabacaria na Rua Minas Gerais, bairro Dom Giocondo, em Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, Talisson e Vinícius estavam em um bar próximo à Ponte Juscelino Kubitschek, acompanhados de amigos, consumindo bebidas alcoólicas. Durante a madrugada, o grupo se envolveu em um desentendimento com outras pessoas no local.

Após a confusão, as vítimas e os amigos deixaram o bar e seguiram em direção à tabacaria. Durante o trajeto, passaram a ser seguidos por dois homens em uma motocicleta.

Ao chegarem em frente ao estabelecimento, o passageiro da moto sacou uma arma e efetuou cerca de dez disparos. Talisson foi atingido no peito e morreu no local. Vinícius foi baleado de raspão no braço e sofreu outro ferimento na nádega.

Os criminosos fugiram em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Talisson já estava sem vida. Vinícius recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.

Policiais do 1° Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia, que recolheu dez cápsulas de pistola deflagradas. Foram feitas buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às investigações.