Após conquista da Champions, torcedores do PSG causam tumulto e incendeiam carro em Paris

A inédita conquista da Champions League pelo Paris Saint-Germain, neste sábado (31/5), terminou com cenas de celebração e violência nas ruas da capital francesa. Após a vitória por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final disputada em Munique, milhares de torcedores tomaram as ruas de Paris. Durante os festejos, um carro foi incendiado nas proximidades da Porte de Saint-Cloud, região próxima ao estádio Parc des Princes, e a polícia precisou intervir com cassetetes para dispersar os grupos mais exaltados.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram tumultos em vários pontos da cidade, com registro de depredação de espaços públicos e saques. A polícia de Paris mobilizou cerca de 5.400 agentes para controlar as comemorações. Segundo a agência Reuters, pelo menos 130 pessoas foram presas até a meia-noite.

Em nota, a polícia afirmou que a violência partiu de “um público malicioso”, enquanto o Ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, lamentou os acontecimentos: “É insuportável não poder festejar sem temer a selvageria de uma minoria de bandidos que não respeita nada”. Ele acrescentou: “Bárbaros saíram às ruas”.

Mesmo diante do cenário de tensão, pontos turísticos da cidade se coloriram com as cores azul e vermelha do PSG. A Torre Eiffel exibiu a palavra “mágico”, em homenagem ao feito do clube. Na Rue de Rivoli, próxima ao Museu do Louvre, torcedores lotaram as ruas. O Monumento da Bastilha também foi tomado por fãs, que cantavam e agitavam bandeiras do clube.

O meia Ousmane Dembélé, autor de uma das assistências na decisão, fez um apelo durante entrevista ao Canal+: “Vamos comemorar isso, mas não destruir tudo em Paris”.

A confusão também se estendeu a Munique, onde a final foi realizada. Após o apito final, torcedores tentaram invadir o gramado da Allianz Arena e foram contidos pela polícia local. A comemoração da equipe chegou a ser interrompida por medidas de segurança, mas os jogadores retornaram ao campo para erguer o troféu depois que a situação foi controlada.

Em Grenoble, no sudeste da França, quatro pessoas da mesma família foram atropeladas durante uma comemoração. Duas delas estão em estado grave. O motorista se entregou à polícia e permanece sob custódia.