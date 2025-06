Após críticas, SBT decide tirar Macedão do comando do Tá na Hora

O apresentador Felipe Macedo, conhecido com Macedão da Chinelada e que estreou nesta segunda-feira (9/6) no comando do Tá na Hora, foi desligado do posto pela direção do SBT. Alvo de muitas críticas nas redes sociais, o jornalista derrubou a audiência do programa e fez a emissora perder para a Band. Agora, Dani Brandi volta a ser a única apresentadora da atração.

Leia também

Não vai voltar

A partir desta terça-feira (10/6), Macedão já não vai mais dividir espaço com a colega no comando do Tá na Hora. Uma das apostas de Mauro Lissoni, diretor-geral da rede, o jornalista não agradou o público e também não causou a simpatia dos colegas dentro do SBT. Muita gente transformou o novo contratado em piada por suas semelhanças com Dudu Camargo.

De acordo com o TV Pop, apenas um dia depois de ter sido oficializado como novo âncora do jornalístico, Macedão foi afastado pela diretoria do SBT. Ele foi comunicado sobre a decisão da emissora no final da tarde desta terça-feira (10/6). O jornalista, no entanto, segue como contratado e não será demitido – ao menos por enquanto.

Informações dos bastidores apontam que o jornalista já imaginava que não voltaria ao comando do Tá na Hora desde a noite de segunda (9/6). Ainda segundo o TV Pop, sua performance na atração não foi bem recebida pelos executivos da rede. Internautas também desaprovaram o apresentador e encheram as redes sociais de críticas.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Felipe Macedo, o Macedão da Chinelada

Reprodução 2 de 6

Felipe Macedo, o Macedão da Chinelada

Reprodução 3 de 6

Dani Brandi

4 de 6

O apresentador Macedão

Reprodução 5 de 6

Dani Brandi, apresentadora do SBT

Reprodução/Instagram @danibrandii

6 de 6

Dani Brandi, apresentadora do SBT

Reprodução/Instagram @danibrandii

Ibope

Além de sua performance na atração, Macedão ainda fez a atração naufragar na audiência. Segundo dados do ibope, a atração do SBT não passou dos 2.33 pontos de média nesta segunda (9/6) na Grande São Paulo, o que representa a preferência de apenas 3,68% das TVs ligadas na principal metrópole do país. O número deixou o SBT em quarto lugar no Ibope, atrás da Band, Record e Globo.

Ainda segundo o TV Pop, o diretor Mauro Lissoni acreditava que Macedão faria, no Tá na Hora, o mesmo sucesso que ele fazia em Londrina. Antes de se mudar para São Paulo, ele trabalhava na TV Cidade, afiliada do SBT no Paraná, e apresentava o Tribuna da Massa, onde alcançava bons índices na audiência.

Questionada sobre a saída de Macedão do Tá na Hora e o futuro do apresentador no SBT, a assessoria de imprensa do SBT não se pronunciou.