Após decisão da Justiça, Aberson volta à Educação e é recebido com abraços e aplausos por servidores

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, retornou ao cargo nesta quarta-feira (11) após decisão do desembargador Luis Camolez, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que suspendeu a liminar de afastamento emitida anteriormente pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A medida judicial garante que a conselheira-presidente do TCE, Dulcineia Benício, se abstenha de novas ações relacionadas ao caso até que o mérito do mandado de segurança seja julgado.

A volta de Aberson foi marcada por um clima de emoção na sede da Secretaria de Educação. Um vídeo divulgado pelo colunista social Vagno di Paula mostra o secretário sendo calorosamente recebido pelos servidores da pasta, que formaram um corredor para abraçá-lo e demonstrar apoio diante da situação.

ENTENDA: Justiça derruba decisão do TCE e mantém secretário de Educação no cargo

O afastamento havia sido motivado por suspeitas de irregularidades, mas a decisão do TJAC reverte temporariamente os efeitos da medida cautelar. Agora, o caso seguirá em análise judicial para definição do mérito, enquanto o secretário retoma suas atividades.