Após denúncia, polícia apreende mais de 2 quilos de drogas em casa abandonada na Cidade do Povo

Mais de dois quilos de entorpecentes foram apreendidos na noite desta quinta-feira (19), em uma residência abandonada localizada na Quadra 9B do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. As drogas incluem cocaína pura e skunk.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição do Tático do 2º Batalhão patrulhava a região quando foi abordada por moradores. Eles denunciaram que o imóvel, além de estar abandonado, vinha sendo utilizado como esconderijo de drogas e ponto de apoio ao tráfico.

Com base nas informações, os militares passaram a monitorar a casa e perceberam uma movimentação constante de pessoas entrando e saindo do local. Durante a vigilância, os policiais avistaram um homem, ainda não identificado, carregando uma sacola plástica branca e caminhando em direção ao imóvel. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito correu para dentro da casa e fugiu pelos fundos, pulando o muro que dá acesso a outras residências.

Dentro da sacola, os policiais encontraram porções de cocaína. Já no interior da casa, foram localizados diversos pacotes de entorpecentes prontos para a venda, além de material utilizado para embalo, uma balança de precisão e uma faca.

Durante a varredura, os militares encontraram no forro da casa sacos contendo cocaína pura. No quintal, diversos pontos com terra recém-revolvida chamaram a atenção da equipe. Um bueiro, que vinha sendo usado para esconder entorpecentes, também foi averiguado. Na escavação, os policiais encontraram um tijolo de cocaína pura e uma nova quantidade de skunk.

Ao todo, foram apreendidos 1,4 quilo de cocaína pura e 800 gramas de skunk, totalizando 2,2 quilos de drogas.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), onde o caso será investigado.