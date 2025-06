Após desistir de casamento com Zezé, Graciele Lacerda recebe apoio na web

Recentemente, a modelo Graciele Lacerda agitou as suas próprias redes sociais ao abrir o coração e fazer um comovente desabafo sobre a união dela com o sertanejo Zezé Di Camargo.

No último Dia dos Namorados, celebrado na semana passada, a capixaba recordou dos percalços que já enfrentou ao lado do famoso cantor, além de relembrar de momentos tensos na relação.

“Passamos por tempestades, enfrentamos dores, julgamentos, obstáculos que pareciam impossíveis. Houve momentos em que tentaram nos separar, momentos em que até a gente pensou em desistir… mas não desistimos”, postou a beldade.

Mãe de Clara, filha que teve ao lado do músico, a morena ainda ressaltou que o amor dos dois é duradouro. “O nosso amor é diferente. Ele tem raízes profundas, tem cicatrizes que viraram força, tem lágrimas que viraram aprendizado. E, acima de tudo, ele tem Deus. Foi Ele quem nos sustentou quando nossas forças falharam, quem nos uniu quando o mundo queria nos afastar”, publicou ela.

Como o público reagiu na internet?

Em seguida, muitos fãs da modelo Graciele Lacerda fizeram questão de se pronunciar no Instagram, mostrando que torcem pela união do casal e que estão do lado deles para o que der e vier.

“Nossa que linda dedicatória!!! Vcs passaram por muitos persegues mais Deus estava sempre ao lado de vcs !! E foram fortes e deram a volta por cima!! “, escreveu uma seguidora.

“Lindos demais que Deus abençoe sempre a felicidade de vcs”, pontuou mais uma.

“Casamentos terminam não a vida um do outro. Felicidades ao casal. E parem de meter o bedelho na vida alheia, ninguém aqui tem o direito de aceitar ou deixar de aceitar”, observou mais uma na web.