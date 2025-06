Após dueto com CEO, Barroso cita “preconceito contra livre iniciativa”

Duas semanas depois de ser flagrado cantando junto com Diego Barreto, CEO da iFood, em uma festa na casa do empresário, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou “o preconceito contra a livre iniciativa” no país.

Para uma plateia com centenas de executivos e donos de grandes empresas, Barroso disse que tanto ministros do Supremo quanto empresários são vítimas de uma “visão de negatividade”.

“Precisamos superar esses preconceito contra a livre iniciativa, que é um preconceito que vem do tempo em que a riqueza privada vinha de licitações fraudulentas, licitações esquisitas, inside information”, disse Barroso neste sábado (7/6) no Fórum Esfera, que reuniu cerca de 400 pessoas em Guarujá, no litoral paulista.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), criticou o aumento de impostos

“A boa política começa no orçamento e não na propaganda”, disse Motta.

Antes da manifestação do presidente da Câmara, João Camargo, presidente do conselho do Grupo Esfera, organizador do evento, disse que “Hugo Motta fará um discurso histórico”.

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, no Fórum Esfera neste sábado (7/6)

Secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, no no Fórum Esfera neste sábado (7/6)

Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, participa do Fórum Esfera, no Guarujá

Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, participa do Fórum Esfera, no Guarujá

Em sua fala, Barroso não falou diretamente sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais em que canta “Garota de Ipanema” com a cantora Paula Lima e Diego Barreto, CEO do Ifood. No entanto, mencionou que havia participado recentemente de um jantar com empresários.

Fundos para um programa do CNJ

O presidente do STF disse que o jantar foi marcado por ideia da procuradora-geral de São Paulo, Inês Coimbra, como uma forma de angariar fundos para um programa de bolsas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual Barroso também preside, para qualificar pessoas negras a ingressarem no Judiciário.

Mario Sabino: Zangado, Barroso dividiu o país entre quem faz algo e quem tem razão

O episódio foi interpretado por alguns como uma demonstração de um possível conflito de interesses, já que a regulamentação do vínculo trabalhista de entregadores de delivery com a plataforma é discutida na Suprema Corte. O ministro do STF, no entanto, se defendeu das críticas acerca da relação com “pessoas que têm interesse no Supremo”.

“Se eu não me relacionasse com pessoas que têm interesse com o Supremo, eu me trancava em casa. É uma visão de negatividade não só com os ministros do Supremo, mas com o empresário, porque quando eu converso com índio não tem nenhum problema”, afirmou. “Eu já decidi a favor de indígena e contra empresário e a favor de empresário e contra indígena”, acrescentou Barroso.