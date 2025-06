Após empurrar PM, herói “Gelado” tem encontro com Poze do Rodo. Vídeo

Após viralizar na internet em um vídeo que aparece em frente à penitenciária de Bangu 3, no Complexo de Gericinó (RJ), fantasiado de super-herói Gelado, do filme Os Incríveis, empurrando um policial militar para evitar que Mauro Davi Nepumuceno, o rapper Oruam, fosse mobilizado, Vinicius Reis conseguiu um encontro com Marlon Brendon Coelho, o MC Poze do Rodo.

Após as imagens ganharem repercussão na tarde dessa terça-feira (3/6), Vinicius publicou vídeos pedindo ajuda ao público para que sua imagem chegasse até MC Poze e sua entrada no condomínio onde o cantor mora fosse liberada.

No início da noite, ele conseguiu. Foi autorizado a acessar a parte do condomínio em que o funkeiro reunia-se com familiares e amigos para comemora sua soltura da prisão.

No encontro, gravado e publicados nas redes sociais, o homem, ainda fantasiado do super-herói, aparece dando um longo abraço em Poze enquanto uma multidão de homens celebra o encontro.

Para comemorar o contato, os homens cantam e dança e comemora no centro da roda.

Veja:

O empurrão

Vinicius chamou a atenção dos internautas ao ser flagrado no momento em que empurra um policial militar para evitar que ele mobilizasse Oruam.

Nas imagens, ele aparece correndo em meio à multidão quando, de repente, empurra e derruba um policial militar. Em outro vídeo, é possível ver o momento em que ele é alcançado pela polícia e acaba atingido nas costas por um golpe de cassetete.

Não há informações acerca de quantos seguidores o homem tinha antes de se envolver na confusão, mas na manhã desta quarta-feira (4/6) Vinicius já acumulava mais de 75 mil seguidores, alcançando a marca de mais de 81 mil quando esta matéria foi atualizada pela última vez.

A confusão

Segundo informações, a correria teria sido iniciada após o rapper Oruam subir em cima de um ônibus de transporte coletivo, tirar a camisa e correr sobre o veículo.

Diante da atitude do cantor, os fãs presentes se exaltaram e a polícia teve de usar spray de pimenta para acalmar os ânimos dos presentes.

Após ser liberado da penitenciária, MC Poze criticou a ação dos policiais e pediu que as forças de segurança deixem ele e seus fãs em paz.