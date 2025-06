Após exonerações de aliados, Samir Bestene critica prefeitura e questiona lealdade a Bocalom

O vereador Samir Bestene (PP) falou se pronunciou pela primeira vez, em entrevista exclusiva ao ContilNet, na manhã desta terça-feira (3), sobre as exonerações de aliados da prefeitura de Rio Branco.

De acordo com o vereador, a situação é preocupante, já que os exonerados também eram apoiadores da chapa Bocalom e Alysson.

“Ontem teve essas exonerações de pessoas aliadas à nossa caminhada, mas são um par de famílias que também foram para a rua balançar bandeira para a gestão Bocalom e Alysson. Então, a gente vê de uma forma preocupante essa situação, até porque são pessoas que defenderam o projeto”, destacou.

Ao ser questionado se este posicionamento pode fazer com que ele se afaste da base do governo, Samir Bestene afirma que ser ou não da base pouco interfere nos seus serviços prestados para a população de Rio Branco.

“Sendo base ou oposição, eu sempre vou estar aqui nesse plenário defendendo o bem comum, o bem da coletividade. O meu propósito de estar na vida pública é esse, é de defender o bem da nossa cidade. Foi assim no primeiro mandato, deu certo, a população nos deu a oportunidade de estar novamente aqui nesse plenário”, afirmou.

O vereador ainda comentou que esta forma de “represália” acontece, justamente, com aqueles que foram contra a expulsão do prefeito Bocalom do Progressistas.

“O que me estranha muito é porque são pessoas que quando botaram a expulsão do Bocalom do PP, se posicionaram contra, foi assim com o vereador N. Lima, foi assim com o nosso amigo Carrasco, foi assim com a Neiva, foi assim com a Nabiha. Está sendo agora assim com a minha pessoa A gente sempre teve lado. Nós sempre defendemos o prefeito Bocalom. A gente acredita no projeto dele. Eu espero que esse projeto possa continuar firme, mas a gente sempre aqui botando à frente os interesses do bem comum, do bem da coletividade”, destacou.

Outro vereador da sigla, José Augusto Aiache também se posicionou acerca do ocorrido.

“Nós do PP, do Progressistas, nós temos nossa total solidariedade ao vereador Samir. Para nós, qualquer ato contra qualquer vereador do PP é um ato contra o Progressistas, então nós vamos dar nossa solidariedade”, destacou.

Sobre a possibilidade do Progressistas se afastar da base do governo, Aiache disse que existe, mas que a decisão não cabe apenas ao partido.

“Eu acredito que haverá uma mudança, nós conversamos entre nós, nós temos muito a construir para a nossa população, os Vereadores do Progresista, o Executivo, temos muito a construir e eu acredito que com o diálogo a gente vai chegar a um denominador comum”, disse ele, destacando que a decisão final sobre o trabalho conjunto está nas mãos do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.