Após impasses, Petrobras instaura novo modelo de teletrabalho

As mudanças no modelo híbrido de trabalho da Petrobras entraram em vigor nessa segunda-feira (2/6). Com isso, os funcionários de áreas administrativas da empresa devem cumprir jornada presencial três vezes na semana.

Antes de entrar em vigor, o novo modelo de teletrabalho desagradou boa parte dos petroleiros. A categoria chegou a anunciar greves e, de fato, paralisar as atividades durante alguns dias da semana, em resposta às propostas da Petrobras.

No entanto, alguns sindicatos assinaram o acordo de teletrabalho, e suspenderam as greves.

Petrobras fez mudanças

Em nota (leia a íntegra no fim do texto) enviada ao Metrópoles, a Petrobras destacou que “os três dias de trabalho presencial já eram praticados por gerentes executivos, gerentes gerais e gerentes desde setembro de 2024”.

Com o pretexto de “intensificar os momentos de interação no trabalho presencial e o uso dos espaços de trabalho”, a empresa informou que um dos três dias de jornada de trabalho presencial deve ser necessariamente segunda-feira ou sexta-feira.

A companhia frisou que a mudança no modelo de trabalho híbrido “visa aprimorar a integração das equipes e os processos de gestão, além de contribuir para a agilidade na entrega de importantes resultados para a companhia”.

Crise do teletrabalho

Em 9 de janeiro, a diretoria da Petrobras informou que aumentaria a escala de trabalho presencial de dois para três dias , com exceção para pessoas com deficiência (PCDs) e pais de PCDs.

, com exceção para pessoas com deficiência (PCDs) e pais de PCDs. No entanto, a empresa propôs novas alterações em 7 de maio. Na proposta final, a Petrobras permite três dias de teletrabalho para funcionários que sejam: gestantes, mães e pais de bebês de até 2 anos .

. Inicialmente as medidas passaram a valer a partir de 7 de abril para empregados sem função gratificada, mas foram postergadas para 2 de junho . As mudanças para funcionários com funções estão em vigor desde 10 de março.

. As mudanças para funcionários com funções estão em vigor desde 10 de março. A alteração na carga de trabalho desagradou os funcionários da companhia, que começaram a fazer paralisações pontuais.

Leia a nota da Petrobras na íntegra:

“O novo modelo híbrido de trabalho na Petrobras entrou em vigor em 2 de junho de 2025. Com isso, empregadas e empregados das áreas administrativas devem realizar o trabalho presencial três vezes na semana.

Os três dias de trabalho presencial já eram praticados por gerentes executivos, gerentes gerais e gerentes desde setembro de 2024.

De forma a intensificar os momentos de interação no trabalho presencial e o uso dos espaços de trabalho, um dos três dias presenciais deve ser necessariamente a segunda ou a sexta-feira.

A companhia tem mantido diálogo aberto com as entidades sindicais, tendo, inclusive, apresentado na proposta final flexibilizações no ajuste do modelo híbrido para alguns públicos específicos, como a realização de até três dias de trabalho remoto semanais para gestantes, mães e pais de bebês de até 2 anos de idade. Importante ressaltar que a maioria das representações sindicais aprovaram o acordo.

A mudança no modelo de trabalho híbrido da companhia visa aprimorar a integração das equipes e os processos de gestão, além de contribuir para a agilidade na entrega de importantes resultados para a companhia, que está em fase de crescimento de investimentos, definição de novos projetos, e contratação de novos empregados que demandam formação e mentoria por parte de empregados experientes, além de ambientação nas respectivas áreas.

Alinhada ao Plano Estratégico, a Petrobras segue monitorando as tendências de mercado e da indústria de óleo e gás e evoluções dos modelos de trabalho, buscando compatibilizar as necessidades e desafios da empresa com os dos empregados.”