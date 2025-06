Após mala extraviada, Maria Flor cobra presentes de Zé Felipe: “Cadê?”

Na volta de Portugal, a mala de Zé Felipe com presentes com os presentes para Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo — que veio em outro voo com a assessora Maressa — acabou sendo extraviada.

Leia também

Aos seus mais de 30 milhões de seguidores, Zé Felipe contou que a primeira coisa que Maria Flor perguntou depois que ele chegou de viagem foi pelos presentes.

De mãos abanando, o cantor teve que explicar que a mala estava sendo procurada. “Agora toâ trás dessa mala. E enrolando e toda hora: ‘papai, alguma coisa? papai, cadê os presentes?’”, disse nos stories.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor

Reprodução/Instagram 2 de 4

Instagram/ Reprodução 3 de 4

Após separação, Zé Felipe se declara para a filha: “Louco de saudade”

Instagram/Reprodução 4 de 4

Zé Felipe e Maria Alice fazem careta para a câmera

Instagram/Reprodução

Zé Felipe retorna de uma temporada de shows em Portugal. Também foi durante essa viagem que ele e Virginia anunciaram o fim do casamento de 5 anos.

Ao retornar, ele não foi direto para a mansão que dividia com a ex-esposa. Ele foi direto para a casa dos pais, Leonardo e Poliana Rocha.