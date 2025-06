Após Maraisa afirmar estar casada com Fernando Mocó, assessoria esclarece

Na última terça-feira (10/6), Maraisa, dupla de Maiara, através de sua assessoria, esclareceu sua fala dita no último domingo (8/6): de que teria se casado com Fernando Mocó e que até então ninguém estava sabendo. Mas tudo passava de uma brincadeira. As informações são da Quem.

“Ela ganhou um Santo Antônio e fez a brincadeira. Não é sério”, explicou a equipe. No vídeo em questão, gravado nos bastidores de um show em Belo Horizonte, Minas Gerais, a cantora afirmou que ela se casou: “Gente, vocês não sabem, eu já casei. Eu já casei, vocês perderam”.

O casal assumiu o relacionamento em julho de 2023 e ficaram noivos no mesmo ano, com o casamento de verdade para acontecer em outubro de 2024, mas adiaram a cerimônia e não revelaram a data. O noivado foi marcado por idas e vindas.