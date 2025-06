Após matar rivais do CV, membros do TCP zoam: “Pistola velha do urubu”

Após executarem dois rivais do Comando Vermelho (CV) no Morro do Urubu, no Rio de Janeiro, membros do Terceiro Comando Puro (TCP) gravaram um vídeo zombando das armas utilizadas pela facção oposta.

Um deles teria falado: “Toma no c*, bota um fuzil na boca. Pistola velha do urubu”.

Assista:

O confronto entre os traficantes ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2/6). Liderados pelo criminoso apelidado de Cocão da Nike, os faccionados do TCP saíram do Complexo da Serrinha e invadiram o Morro do Urubu, região controlada pelo CV.

Após a carnificina, os criminoso se divertem e comemoram a execução: “Quebramos dois, ficaram sem cara”.

O vídeo é forte:

Logo no início da manhã desta terça-feira (2/6), dois corpos foram deixados em frente à 23ª Delegacia de Polícia (Méier), na zona norte do Rio de Janeiro.

Veja imagem:

Corpos foram deixados em frente a delegacia

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu as investigações e já realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.