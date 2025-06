Após morte de faccionado, quartel-general do crime organizado é incendiado na Cidade do Povo

Uma casa apontada como quartel-general do crime organizado foi incendiada no início da tarde desta terça-feira (3), na quadra 20, na Rua Iracema Nair Fiorin Labs, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o imóvel vinha sendo utilizado como abrigo pelos dois criminosos suspeitos de executarem, na manhã do mesmo dia, Antônio Marcelino da Silva Conceição, de 31 anos, conhecido como “Negão”, membro da facção Bonde dos 13 e monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele foi morto com um tiro na Rua Pastor José Rodrigues Muniz, também na Cidade do Povo. A esposa dele, uma adolescente de 14 anos, não foi ferida.

A residência incendiada havia sido recentemente abandonada por uma família expulsa por pertencer à facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A suspeita é de que o Bonde dos 13 tenha descoberto a presença dos rivais e decidido atear fogo ao imóvel.

Vizinhos, ao notarem as chamas, acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe do Segundo Batalhão para conter o incêndio e realizar o rescaldo. No local, os militares encontraram uma garrafa plástica com vestígios de combustível, possivelmente gasolina, usada para provocar o fogo.

Segundo investigações da polícia, houve uma reviravolta no controle territorial da Cidade do Povo no último fim de semana. A área antes dominada pelo PCC foi tomada pelo Bonde dos 13. Acredita-se que os criminosos estavam usando o imóvel como base para planejar novos ataques nos próximos dias.

Com a descoberta do “quartel-general”, a polícia acredita que novos ataques podem ser evitados, mas o clima continua tenso na região devido à guerra entre as duas organizações criminosas. Atualmente, o PCC mantém domínio apenas na quadra 21, enquanto o Bonde dos 13 predomina no restante das quadras do conjunto habitacional.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.