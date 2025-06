Após morte de tutora, macaco criado em casa é entregue aos bombeiros no interior do Acre

Na manhã desta segunda-feira (9), um macaco que era mantido em cativeiro doméstico foi entregue voluntariamente no quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Cruzeiro do Sul. O animal vivia sob os cuidados de uma tutora que faleceu recentemente, o que motivou familiares a procurarem as autoridades para realizar a entrega responsável.

A guarnição de serviço acolheu o primata e acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que ficará responsável pelo encaminhamento e cuidado do animal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o macaco será transportado até Rio Branco, onde será recebido no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Na unidade, ele passará por exames clínicos, receberá acompanhamento veterinário, passará por um processo de readequação alimentar e será estimulado à readaptação comportamental, após anos vivendo fora do ambiente natural.

A previsão é de que, após o período de reabilitação, o animal possa ser reintegrado à natureza em uma área de proteção ambiental, desde que identificado um bando compatível. Para acompanhamento posterior, ele será monitorado por meio de um chip de identificação.

O Corpo de Bombeiros informou que a criação de animais silvestres sem autorização legal é proibida no Brasil, conforme a legislação ambiental vigente. A prática representa riscos à saúde dos animais e à segurança das pessoas.

“A entrega voluntária em situações como essa é um gesto de responsabilidade e demonstra compromisso com a preservação da fauna brasileira”, destaca a corporação.