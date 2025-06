Após mudança do Centro Pop, prefeitura planeja reforma da Praça dos Tocos, no Centro de Rio Branco

Com a transferência do Centro Pop do centro da cidade para o bairro Castelo Branco, a Prefeitura já planeja novas melhorias para a região. Uma das ações previstas é a reforma da Praça dos Tocos, um espaço público tradicional do centro da cidade que deve passar por modernização.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, um projeto para a revitalização da praça já foi apresentado ao Ministério da Defesa e encontra-se em fase de análise. “Há um projeto em análise iniciada pelo Ministério da Defesa desde ontem (9). Acredito que logo em breve teremos retorno da aprovação do projeto. Estamos aguardando!”, afirmou.

A próxima etapa, segundo o secretário, inclui a abertura de licitação, seguida da homologação do processo, assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço para o início das obras.

Cid Ferreira destacou ainda que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização do centro da cidade. “Sem dúvida, com o processo de modernização do centro da cidade, tendo em vista outras obras já em andamento, tais como a revitalização da Benjamin Constant, o mercado Elias Mansour, a praça com contenção de encosta e por aí vai”, completou.

A expectativa é que, com a reforma da Praça dos Tocos, o bairro Castelo Branco ganhe um novo espaço de convivência, lazer e valorização urbana.