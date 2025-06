Após não pagar compra de Almada, Botafogo é condenado a efetuar dívida de R$ 117 milhões

O Botafogo sofreu uma condenação pela FIFA pelo não pagamento das primeiras parcelas referente a contratação do meio-campista argentino, Thiago Almada, que, inclusive, já deixou o clube. O clube, que é administrado pelo fundo de investimentos Eagle Holding, do empresário John Textor, acertou a chegada do atleta por U$ 21 milhões (R$ 117 milhões) com o Atlanta United, dos EUA, em 2024, de forma parcelada. No entanto, ao não efetuar os primeiros pagamentos, o clube acabou condenado a pagar o montante total mais juros da dívida e multa estipulados em 150 mil dólares (R$ 835 mil).

Segundo o Uol, o motivo por trás de os pagamentos não terem sido executados se deve a uma divergência quanto aos valores que deveria repassar ao Atlanta United. O clube da MLS espera receber o montante de U$ 3 milhões, enquanto o Botafogo argumenta que a maior parte desse valor deve ser repassada diretamente ao jogador, que, seguindo uma regra da liga de futebol dos Estados Unidos, possui 10% do valor de sua transferência. Com isso, o clube entende que a primeira parcela deveria ser de 900 mil dólares.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Thiago Almada se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro, mas não ficará no Botafogo para 2025 (Divulgação) Thiago Almada deitado durante voo para o Catar (Victor Silva/Botafogo) Reprodução John Textor junto a taça do Brasileirão de 2024 (Victor Silva/Botafogo) Artur Jorge e John Textor, na comemoração do título da Libertadores de 2024 (Luis Robayo/AFP) Voltar

Próximo

Ainda assim, a FIFA optou por condenar o clube em fevereiro e, desde então, o Botafogo não cumpriu com a pena. A equipe carioca irá recorrer, no entanto, corre risco de sofrer bloqueios de registro de jogadores. Caso estivesse seguindo os cronogramas de pagamento à risca, o clube carioca já teria liquidado U$ 10 milhões da compra (mais de R$ 55 milhões).

Na decisão que condenou o clube, a FIFA informou que o Botafogo deveria regularizar o pagamento em até 45 dias (o que não foi feito). Na prática, o clube está a apenas uma solicitação do Atlanta United de sofrer uma punição da entidade máxima do futebol.

Enquanto isso, Almada já não é nem mais jogador do Botafogo, tendo sido emprestado ao Lyon, da França, no começo do ano. Vale lembrar que o clube francês também é uma propriedade de John Textor. A tendência agora é que o argentino seja negociado para outra equipe europeia. O valor da transferência, em tese, irá para os cofres do Glorioso.