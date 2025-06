Após noivado, Luan Pereira anuncia fim do relacionamento com Duda Corrêa

O cantor sertanejo Luan Pereira anunciou nesta quinta-feira (5) que não está mais junto com Duda Corrêa. A notícia pegou os fãs de surpresa, já que o casal havia ficado noivo em janeiro deste ano.

Por meio das redes sociais, Luan contou que a separação foi decidida com respeito e carinho. Segundo ele, os dois estão em momentos diferentes da vida e, por isso, decidiram seguir caminhos separados.

“A maior dor da vida ter que vir fazer isso mas…Passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito. Seguiremos caminhos diferentes, cada um com vontades e objetivos pessoais distintos, que acabaram nos levando a essa escolha”, explicou o cantor.

Mesmo com o fim do relacionamento, Luan fez questão de agradecer pelos momentos vividos com Duda. “Sou grato a Deus por ter colocado a Duda na minha vida e por tudo o que vivemos juntos. Aprendi tanto! Só peço a compreensão e o respeito de sempre. Deus tem um propósito pra tudo nessa vida”, completou.

Luan e Duda começaram a namorar oficialmente em agosto de 2024. O pedido aconteceu de forma romântica: o cantor ajoelhou com uma aliança enquanto Duda estava a cavalo. “Agora sim o pedido de namoro oficial, você foi a resposta das minhas orações”, escreveu ele na ocasião.

Poucos meses depois, durante o Réveillon em Santa Catarina, Luan fez o pedido de casamento no palco, diante do público. Duda disse “sim”, e o casal celebrou o noivado com alegria.