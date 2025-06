Após o parto, Raissa Barbosa revela o rosto do filho caçula, afilhado de Jojo Todynho

A influenciadora Raissa Barbosa, de 36 anos, compartilhou um registro emocionante do nascimento de seu segundo filho, Luan Ravi, nesta segunda-feira (16/6), e mostrou o rostinho do novo herdeiro. O pequeno é afilhado de Jojo Todynho, com quem participou da 12º edição de “A Fazenda”, em 2020.

“Nesse momento, meu mundo mudou pra sempre. Nasceu meu segundo filho. Nasceu meu segundo amor. Uma nova vida veio ao mundo… e uma nova mulher nasceu junto com ele. Uma nova mulher, que carrega uma nova oportunidade: a de viver a maternidade de um jeito diferente daquele que vivi há 15 anos. Dessa vez, com mais maturidade, mais sabedoria, mais consciência”, iniciou a ex-A Fazenda em uma declaração feita ao nascimento do bebê.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Instagram Raissa Barbosa tranquiliza seguidores após acidente na escada Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram Reprodução Voltar

Próximo

Luan nasceu na última sexta-feira (13/6), na maternidade Pro Matre, em São Paulo. De acordo com Jojo, o pequeno veio ao mundo antes do previsto, já que era esperado que o nascimento fosse no final deste mês de junho, e por isso, a artista não conseguiu acompanhar o parto, mas esteve presente através de chamada de vídeo.

“Passei por muitas coisas até aqui. Fui desacreditada, ferida, julgada, enfrentando lutas que ninguém viu. Mas Deus viu. Deus cuidou. E foi Ele quem me sustentou durante toda essa gestação. Fui mãe solo desde o primeiro instante, mas nunca estive sozinha. Porque a mão de Deus esteve comigo o tempo todo”, desabafou Raissa, que não revelou a paternidade da criança.