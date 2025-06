Após Oruam subir em ônibus, PM dá porrada em fãs e quase prende cantor

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, deixou a cadeia na tarde desta terça-feira (3/6) em clima de festa, com direito a trio elétrico na porta do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. No local, o funkeiro foi cercado por uma multidão de fãs que o esperavam desde o início da manhã. Uma confusão após Mauro Davi Nepumuceno, o Oruam, subir e correu em cima dos ônibus que passavam em frente à unidade prisional. Houve confronto com a PM, e soltados soltaram bombas de efeito moral e muitos golpes de cassetete nos fãs.

Ao sair, por volta das 14h50, Poze entrou em um carro e apareceu no teto solar do veículo abraçado com a mulher Vivi Noronha. Ele saudou os fãs e balançou a camisa em comemoração. Amigos músicos, como MC Cabelinho, Borges, Chefin e Oruam, também estiveram presentes. Alguns dos fãs empurraram policiais, que utilizaram cassetetes, balas de borracha e gás de pimenta. Fãs passaram mal e agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados.

Nas redes sociais, Oruam pediu desculpas por ter subido nos coletivos. “Se não querem tumulto em frente ao presídio, então prendam bandidos. MC não é bandido. Nós somos artistas, onde chegamos , geral começa a gritar. Eu não tenho culpa: cheguei lá e todo mundo começou a me gritar. Peço desculpas para todo mundo, não quisemos fazer bagunça, mas chegamos e já virou bagunça. Fui receber meu amigo. Tive a atitude errada de subir em cima do ônibus”, disse em vídeo.

Ainda nesta manhã, fãs do Poze relataram que vieram de longe para prestigiar o artista. Dentre eles, um grupo saiu de Recife. Com caixa de som, música alta, cartazes e blusas personalizadas com a frase: “Mc não é bandido”, o público comemorou a liberdade de Poze, que estava preso desde a última quinta (29) por apologia ao crime e associação criminosa.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) concedeu o habeas corpus ao funkeiro na segunda (2). Na decisão, o desembargador Peterson Barroso Simão, da 1ª Vara Criminal da Região de Jacarepaguá, alegou que a prisão temporária do MC é “excessiva para o prosseguimento das investigações” e que as provas coletadas são suficiente para a continuidade da apuração do caso. O magistrado acrescentou que não há, até o momento, comprovação de Poze tinha “armamento, drogas ou algo ilícito em seu poder”.