Após pausa e desafios, Zé Neto & Cristiano revelam no “Fantástico” que vivem melhor fase

A dupla Zé Neto & Cristiano participou do programa “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (1º/06), para celebrar 15 anos de trajetória na música sertaneja. Parceiros nos palcos desde 2011, e amigos desde muito antes, os dois falaram sobre os caminhos que trilharam juntos, os momentos de superação e as mudanças de vida impostas pela saúde mental nos últimos anos.

“Agora estamos vivendo a melhor fase da nossa vida profissional, pessoal e espiritual”, declarou Zé Neto, destacando que a fase atual da dupla é marcada pelo equilíbrio, após um período difícil que exigiu mudanças profundas na rotina.

Depressão e recomeço

Em dezembro de 2023, Zé Neto se afastou dos palcos para tratar a depressão. O quadro, segundo ele, foi provocado em parte pelo ritmo acelerado da carreira, com uma agenda cheia e pouco tempo para o descanso. A pausa marcou um ponto de inflexão na vida do cantor, que passou a repensar hábitos, prioridades e relações.

“Eu acho que agora as coisas se acertaram de verdade, né?”, disse o sertanejo, ao refletir sobre o momento de recomeço vivido pela dupla. Segundo ele, o afastamento temporário serviu como aprendizado e impulso para uma nova fase mais consciente.

Família, fé e apoio mútuo

Cristiano também viveu um momento de fragilidade emocional no ano passado, quando seu filho caçula, Miguel, foi diagnosticado com uma cardiopatia. A experiência, segundo ele, reforçou a importância da fé e da espiritualidade como apoio diante dos desafios.

A amizade e o companheirismo entre os dois foram fatores determinantes para atravessar os períodos difíceis. Ao longo da entrevista, eles ressaltaram o apoio mútuo e a confiança que construíram em mais de uma década de convivência diária.

Mudança de ritmo e novos planos

Como resultado das reflexões sobre saúde mental, Zé Neto e Cristiano optaram por reduzir drasticamente a carga de trabalho. Atualmente, a dupla realiza no máximo três shows por semana, bem abaixo do padrão anterior. A decisão visa preservar a saúde física e emocional, tanto dos artistas quanto das pessoas próximas.

Mesmo com a agenda mais leve, a dupla garante que os projetos continuam em andamento. Em breve, Zé Neto e Cristiano devem gravar um novo DVD, e seguem com compromissos pontuais já marcados ao longo de 2025. O foco, agora, é viver a carreira com mais equilíbrio — e seguir colhendo frutos com mais consciência.