Após perdas gestacionais, Sabrina Sato toma decisão sobre gravidez

Sabrina Sato revelou que, mesmo após duas perdas gestacionais, ainda tem o sonho de engravidar. Casada com Nicolas Prattes e mãe de Zoe, fruto do ex-casamento com Duda Nagle, a apresentadora decidiu congelar óvulos.

“Não quero mais criar expectativas em cima disso. Quero deixar acontecer, talvez mais para frente. No momento, decidi dar férias para mim mesma. Vou congelar meus óvulos e esperar um pouco. Preciso de um tempo“, declarou para a revista Glamour.

Sabrina Sato

Sabrina Sato

Eles publicaram várias fotos e vídeos nas redes sociais

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sato explicou que a família deixou de falar sobre o assunto, mas explicou que o marido, apesar de jovem, é maduro e sabe o que quer. “Ele é extremamente cuidadoso e responsável. A gente conversa muito sobre tudo, todos os dias. Vivemos o luto juntos e com muita presença”, encerrou.