Após princípio de incêndio, Pedro Pascoal garante que chamas foram contidas: ‘Tudo sob controle’

Na tarde deste sábado (7), um princípio de incêndio foi registrado em uma sala isolada de informática localizada no setor do Pronto-Socorro. Apesar do susto, a ocorrência foi imediatamente controlada e não trouxe qualquer risco aos pacientes ou profissionais presentes na unidade.

O foco do incêndio se restringiu ao local específico, sem propagação para outras dependências do hospital, o que contribuiu para uma contenção eficiente e segura da situação.

A resposta rápida e coordenada das equipes assistenciais e administrativas foi essencial para a resolução do caso.

“Com o suporte imprescindível do Corpo de Bombeiros, as chamas foram contidas em tempo hábil, impedindo maiores danos estruturais ou humanos. Nenhum paciente ou colaborador foi ferido, e o hospital manteve sua rotina de atendimentos com total segurança e organização. As operações foram restabelecidas logo após o controle da situação, e o funcionamento da instituição seguiu normalmente’, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

A direção do hospital expressou seu agradecimento a todos os profissionais envolvidos pela agilidade, comprometimento e eficiência na condução da ocorrência. Dr. Pedro Pascoal , responsável pela pasta, tranquilizou a população e reforçou o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos, afirmando: “Tudo sob controle”.