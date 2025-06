Após prisão por pensão alimentícia, Jô desabafa: “Foi constrangedor”

O ex-atacante Jô falou pela primeira vez sobre sua prisão por atraso no pagamento de pensão alimentícia, em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da Record, neste domingo (22/6).

Jô detalhou os cinco dias em que ficou detido após desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no último dia 13 de junho. “Estava saindo do avião, bem na porta, por isso não foi tão constrangedor. Vi coisas que doem o coração. Não quero passar por isso de novo”, afirmou o ex-jogador.

Aos 37 anos, Jô revelou que tem sete filhos de relacionamentos diferentes e enfrenta dificuldades financeiras desde que encerrou a carreira como jogador profissional. Segundo ele, a viagem a Belo Horizonte, de onde retornava no momento da prisão, teve como objetivo tentar vender um imóvel para quitar parte da dívida. Esta foi a terceira vez que ele foi preso pelo mesmo motivo.

“Estou tentando resolver tudo da melhor forma, mas não é fácil. Às vezes você depende da venda de um bem ou de um dinheiro que ainda não entrou. Não é que eu não queira pagar”, declarou, em conversa gravada na casa dos pais, em São Paulo.