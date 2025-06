Após rasgar, bandeira da ponte de Cruzeiro do Sul é trocada pelo Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (2), militares do 4º Batalhão de Bombeiros Militar realizaram a troca da bandeira do Estado do Acre na Ponte da União, um dos principais cartões-postais de Cruzeiro do Sul.

A ação faz parte de um trabalho periódico de manutenção, que visa manter o símbolo estadual em boas condições de conservação e visibilidade. A troca da bandeira reforça o respeito cívico e o orgulho pela identidade acreana, além de preservar o bom estado do pavilhão diante da exposição constante ao sol, à chuva e ao vento.

De acordo com o comando local, a operação é realizada com todos os cuidados técnicos necessários, envolvendo o uso de equipamentos de segurança e uma equipe preparada para atuar em altura com eficiência e precisão.

A bandeira hasteada na Ponte da União é visível de diversos pontos da cidade e representa um marco de união entre as margens do Rio Juruá, simbolizando também o compromisso das instituições com os valores do Estado.