Após ser atingido por carreta, portal histórico e cartão postal de Feijó é demolido

O município de Feijó amanheceu neste sábado (7) sem um de seus símbolos mais conhecidos, o tradicional portal localizado no centro da cidade, que foi demolido após ser atingido por uma carreta que transportava uma máquina pesada.

A estrutura, considerada um dos cartões-postais de Feijó, sofreu danos significativos e, por questões de segurança, a Prefeitura decidiu pela demolição imediata, atendendo à recomendação da Defesa Civil Municipal. Laudos técnicos assinados por um engenheiro da própria administração indicaram risco de desabamento.

A queda do portal gerou grande comoção entre os moradores, que lamentaram a perda do monumento simbólico. Em resposta à repercussão, a Prefeitura anunciou que uma nova estrutura será construída no mesmo local, mantendo o marco histórico e visual da cidade.

Até o momento, a gestão municipal não informou se haverá responsabilização do motorista ou da empresa proprietária da carreta envolvida no incidente.