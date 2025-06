Após ser detonado, Marcos Mion muda discurso sobre Leo Lins: veja

Marcos Mion se envolveu em uma polêmica após defender o humorista Leo Lins, que foi condenado a oito anos de prisão. Após ser detonado por internautas, entretanto, o apresentador excluiu a publicação e mudou de posicionamento.

“Censura nunca é boa, independentemente do contexto”, escreveu o apresentador em nova publicação, feita após a repercussão negativa. Além disso, o apresentador disse não compactuar com o estilo atual do humorista.

“O que ele escreve é merda e já falei isso brigando com ele nas redes”, reforçou.

Relembre primeira fala de Marcos Mion sobre Leo Lins

Leo Lins foi condenado pela 3ª Vara Criminal Federal de São Paulo a oito anos e três meses de prisão por conta de “piadas” feitas durante um show.

Marcos Mion foi um dos muitos famosos que se manifestaram sobre o caso. Ele disse que Lins “é um excelente humorista” e que adorava os textos dele quando os dois trabalhavam juntos no Legendários.

O contratado da Globo reforçou que não gosta, não respeita esse tipo de humor e “quem não quer ser impactado não vai ao show, não assiste ao conteúdo”.

Sobre a condenação, Mion declarou que foi um “ultraje”, “um absurdo” e que condená-lo à prisão por uma “piada” não faz sentido algum”.

Ainda assim, ele afirmou que não considera apropriado que o humorista seja alvo de censura, a menos que suas falas de fato configurem crime.

“Dentro da sua enorme capacidade e genialidade, ele optou pelo caminho do humor ofensivo, do escárnio, do choque e da absoluta falta de respeito. Eu não gosto e não respeito esse tipo de humor. Mas ele existe”, lamentou.

Em seguida, Mion completou: “Eu não conheço todos textos dele e se configuram crime, como escrevi no texto, foi a escolha dele.”