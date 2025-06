Após suposto desentendimento, Zé Felipe se diverte com os filhos ao lado de Lucas Guedez

Nesta segunda-feira (2/6), Zé Felipe esteve na mansão que construiu com a ex-esposa, Virginia Fonseca, para tomar café da manhã com os filhos. O cantor encontrou com Lucas Guedez, que está hospedado na casa e mostrou que a amizade entre os dois segue intacta. Recentemente, o influenciador estava com viagem marcada para Portugal ao lado de Zé, mas decidiu cancelar o voo em cima da hora.

“Pau quebrando com eles aqui”, escreveu Zé na legenda de um vídeo em que aparece se divertindo com os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, ao lado de Lucas Guedez. Em outro story, o cantor mostrou que o influenciador aproveitou o dia de sol em Goiânia para dançar na piscina com Maria Alice, de 4 anos e Maria Flor, de 2.

Zé Felipe com os filhos ao lado de Lucas Reprodução Lucas Guedez e Zé Felipe Reprodução: Instagram Lucas Guedez revela que ex-namorado cobrou R$90 mil após término Youtube/No Divã da Lô Zé Felipe, Lucas Guedez e Virginia Fonseca – Foto: Reprodução/Instagram Lucas LM lança parceria musical com Zé Felipe / Reprodução: YouTube

O suposto desentendimento entre os artistas foi apontado após Lucas cancelar a viagem que faria para Portugal ao lado de Zé Felipe. Até aí, tudo certo. No entanto, Lucas fez uma publicação considerada “misteriosa”, em que falou sobre colocar o próximo em primeiro lugar e ser esquecido. O post levantou suspeitas e os seguidores começaram a especular uma possível crise na amizade dos dois.

Nas redes sociais, Lucas chegou a se pronunciar sobre o suposto mal-estar com o músico: “De onde vocês estão tirando isso, parem de inventar coisas MDS do céu”, escreveu o coapresentador do “Sabadou”, no SBT.

Zé Felipe, que voltou de Portugal no último domingo (1º/6), foi direto para a casa dos pais, onde reencontrou os filhos. O cantor, que recentemente se separou de Virginia Fonseca, só esteve na mansão que dividia com a apresentadora na manhã de hoje: “Vou tomar café com minhas crias”, adiantou ele no story do Instagram.